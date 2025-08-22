Будинок сім'ї Кузнєцових у Києві

Дружина народного депутата Олексія Кузнєцова Аліна придбала земельну ділянку в Києві з «коробкою» будинку, яку останні чотири роки ремонтували та оздоблювали. Орієнтовна вартість маєтку станом на зараз становить понад 400 тис. доларів. Водночас сам депутат отримує компенсацію за оренду житла у Києві, а його дружина – державні виплати як внутрішньо переміщена особа. Про це йдеться в розслідуванні «Слідства.Інфо».

Журналісти з’ясували, що у квітні 2021 року Аліна Кузнєцова купила земельну ділянку за майже 2,8 млн грн у Києві. І землю, і недобудований «садовий» будинок Олексій Кузнєцов задекларував. Водночас з 2019 року депутат-переселенець з Луганщини отримав від держави 1,3 млн грн компенсації за оренду житла у Києві.

Відомо, що 45-річний Кузнєцов орендує квартиру в елітному будинку на Оболонській набережній. Орендодавиця Віта Саницька повідомила журналістам, що здає квартиру (100 м2) за 20 тис. грн на місяць і за останні десять років не підіймає ціну.

За даними «Слідства.Інфо», у«садовому» будинку Аліни Кузнєцової останні роки триває ремонт. Площа будинку становить щонайменше 350 м2.

Голова кооперативу, де розташований будинок, поділився, що сім’я Кузнєцових планує невдовзі туди переїхати.

«Імовірно, ця земельна ділянка була придбана за позичені гроші, адже за кілька днів до купівлі дружина нардепа позичила 3,2 млн грн у такої собі Марії Кобець. В останній декларації Кузнєцова бачимо, що за ці роки його дружина повернула лише 500 тис. грн з позичених понад 3 млн грн», – ідеться в розслідуванні.

Журналісти зателефонували Аліні Кузнєцовій, однак вона відмовилась розповідати, скільки коштувало облаштування маєтку, а згодом почала ігнорувати дзвінки.

На думку архітектора Олега Гречуха, вартість такого будинку може становити 400 тис. доларів і вище, залежно від того, що там всередині. На сайтах оголошень з продажу нерухомості будинки схожого метражу у цьому ж кооперативі коштують від 350 до 650 тис. доларів, зазначають журналісти.

Аналітикиня ГО «Центр протидії корупції» Антоніна Волкотруб каже, що ціна земельної ділянки з «коробкою» будинку «виглядає досить заниженою».

«На той час це близько 100 тис. доларів (2,8 млн грн у 2021 році, – ред.). А якщо ціна занижена, то це може свідчити про недекларування всіх активів. Мало того, таким чином можуть приховати незаконне збагачення», – пояснює Волкотруб.

У чому підозрюють Олексія Кузнєцова

Нагадаємо, 2 серпня НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ. Ідеться про кошти, які органи місцевого самоврядування у 2024-2025 роках спрямовували на потреби Сил оборони.

Серед встановлених епізодів – закупівля систем радіоелектронної боротьби. За підписання договору за свідомо завищеною ціною учасники групи отримали до 30% хабаря від суми контракту.

За аналогічною схемою відбулася закупівля FPV-дронів на майже 10 млн грн. Підприємство поставило продукцію за завищеною на близько 80 тис. доларів, після чого службові особи передали частину грошей у вигляді відкату.

Правоохоронці затримали народного депутата Олексія Кузнєцова 2 серпня. Після затримання йому призупинили членство у фракції «Слуга Народу». Зараз Кузнєцов перебуває у СІЗО з можливістю внесення 8 млн грн застави.