У п’ятницю, 22 серпня, у пункті пропуску «Шегині» презентували перший в історії 7-го прикордонного Карпатського загону екологічний відділ (ЕКО-ВПС). Особливість в тому, що електроенергією його повністю забезпечуватиме спеціально облаштована сонячна станція. Вона складається із сонячних панелей, які вмонтовані на даху, акумуляторних батарей, є інвертори та сучасні блоки керування. Реалізований проєкт забезпечуватиме енергонезалежність прикордонного підрозділу та дозволить здійснювати охорону кордону без перебоїв.

Завдяки цій системі підрозділ може максимально покривати свої потреби у світлі та теплі. Станція дозволить суттєво економити державні кошти. Це перший такий проєкт серед підрозділів 7-го прикордонного Карпатського загону, який поєднує сучасні «зелені» технології з оборонними потребами.

«Це інноваційний проєкт, який забезпечить безперебійну роботу нашого відділу прикордонної служби. Це вперше запроваджено на ділянці 7-го прикордонного Карпатського загону. На рік ми потребуємо приблизно півтора млн грн на електроенергію, відповідно тепер ці гроші з державного бюджету за рік зможемо економити. Це працює таким чином, що під час сприятливих погодних умов батареї накопичують сонячну енергію і передають її для електропостачання всього підрозділу», – розповів перший заступник начальника 7-го прикордонного Карпатського загону полковник Олександр Прищепа.

Тепер вдасться, зокрема, забезпечити безперебійну роботу камер відеоспостереження.

«Камери дозволяють зменшити кількість особового складу і покращити технічне обслуговування державного кордону. На сьогодні у відділі прикордонної служби “Шегині” встановлено сім комплексів біспектральних камер, які забезпечують надійну охорону державного кордону. Ці комплекси забезпечують охорону приблизно 80% усієї протяжності ділянки, іншу територію охороняють прикордонні наряди та фотопастки», – розповів перший заступник начальника відділу прикордонної служби майор Павло Сивак.

Реалізувати проєкт прикордонникам допомогла компанія SoftServe, яка виділила 1,7 млн грн, а також надавала консультації.

«Наша компанія, як ніхто, розуміє доцільність мати незалежне енергетичне забезпечення. Адже після вторгнення Росії ще у 2014 році, ми впровадили систему енергозабезпечення й успішно користуємося цим», – розповів директор компанії SoftServe Юрій Стогній.

Також до проєкту фінансово долучилася і Шегинівська громада.

«Відділ розташований на території Шегинівської громади. Протягом 2024-2025 років ми виділили субвенцію 1,7 млн грн. Півтора млн пішло на цей проєкт, а 200 тис. – на інші витрати. Ми живемо в складний час, не завжди є електропостачання, тому цей проєкт треба було реалізувати», – сказала голова Шегинівської громади Оксана Павуцьо.

Загальна вартість проєкту становить близько 4 мільйонів гривень. Подібні проєкти планують поширювати й на інші підрозділи Держприкордонслужби.