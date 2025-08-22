Матір із хлопчиком збив автомобіль на пішохідному переході в Падуї

В Італії від отриманих травм помер шестирічний біженець з України, якого разом з матір’ю збила машина. Він стане посмертним донором органів, повідомило у п’ятницю, 22 серпня, агентство ANSA.

Аварія сталася 19 серпня в італійській Падуї, коли українська біженка переходила дорогу пішохідним переходом зі своєю дитиною. Шестирічний хлопчик на ім’я Владислав сидів у дитячому кріслі на велосипеді матері.

Матір з дитиною збив автомобіль, який не зупинився на пішохідному переході. Жінка залишилася живою, а дитина отримала тяжкі травми. За даними ANSA, удар авто відкинув хлопчика на кілька метрів.

Шестирічного українця намагалися реанімувати, проте лікарі діагностували йому смерть мозку. Життєдіяльність хлопчика підтримують штучні апарати, які відключать після того, як приїде старший брат Владислава. Зазначається, що лікарі очікують на прибуття брата хлопчика з Болгарії для того, щоб той із ним попрощався.

Органи шестирічного хлопчика пожертвують на допомогу іншим пацієнтам.

Зазначається, що Владислав зі своєю матір’ю – біженці з Одеси, оселю яких знищила російська атака. Вони проживали в будинку місцевого священника разом з іншими біженцями. За даними місцевого видання Il Mattino di Padova, жінка з дитиною приїхала до Падуї менш ніж місяць тому.

Правоохоронці порушили справу про вбивство на дорозі. Наразі тривають слідчі дії, поліція вивчає записи з камер відеоспостереження в районі, де сталася аварія.