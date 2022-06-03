Затриманим виявився 38-річний мешканець міста Борислав, який є уродженцем РФ

У четвер, 2 червня, поліція охорони затримала уродженця Росії, який зараз проживає у Бориславі, за фотофіксацію охоронюваного об’єкта у Стрийському районі. Про це повідомила поліція охорони Львівщини.

Приблизно о 15:30 поліцейські отримали сигнал «Тривога» з одного із об’єктів у Стрийському районі. Обстежуючи територію, правоохоронці виявили чоловіка, який фотографував об’єкт.

Поліцейські та СБУ не розголошують, який саме об’єкт фотографував чоловік.

Під час затримання чоловік поводився агресивно, на питання поліцейських не відповідав. Затриманим виявився 38-річний мешканець міста Борислав, який є уродженцем РФ.

Працівники поліції охорони Львівщини доставили його в територіальний відділ поліції та передали працівникам СБУ.

Нагадаємо, що кілька днів тому російські військові завдали ракетного удару по Львівщині, вибухи пролунали у Стрийському та Самбірському районах.