Понад 500 тис. мешканців Львівщини уже підписали декларації з лікарями

Кожний має право обрати лікаря, якому довіряє

Станом на ранок 11 червня 513 810 мешканців Львівщини обрали свого сімейного лікаря (терапевта, педіатра) і підписали з ним декларацію, повідомляє cлужба електронної системи охорони здоров’я eHealth.

Серед інших областей України Львівщина за кількістю підписаних декларацій на шостому місці. Попереду лише Харківська, Дніпропетровська, Вінницька, Донецька області і м. Київ. А за кількістю медичних закладів, які зареєструвалися в електронній системі охорони здоров'я eHealth, Львівщина і надалі лідирує - 117 медичних закладів. За кількістю лікарів, які зареєструвалися в цій системі, область посідає четверте місце - 1479 лікарів. Попереду лише Харківська і Дніпропетровська області і м. Київ.

Процес підписання декларацій з сімейними лікарями в області триває. Кампанія стартувала 1 квітня, але тепер процес підписання декларацій має піти ще швидше, бо до нього активніше підключаються мешканці сіл. Обрати свого лікаря і підписати з ним декларацію людей закликають і священики. Скажімо, минулої неділі у с. Зимна Вода Пустомитівського району після завершення служби місцевий священик закликав парафіян знайти час, аби обрати свого лікаря і підписати з ним декларацію.

Нагадаємо, кожна людина має право обрати лікаря, якому довіряє, незалежно від місця реєстрації. І якщо хтось помилиться у виборі лікаря, не біда, його легко можна змінити. Для цього треба лише підписати нову декларацію з лікарем, а стара автоматично анулюється.

Аби підписати декларацію з лікарем, треба мати з собою паспорт, податковий номер і мобільний телефон. Якщо хочете підписати декларацію з педіатром чи сімейним лікарем для дитини, то треба мати свідоцтво про народження дитини.