Посадовцеві вручили підозру за статтею про недбале ставлення до служби

Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира батальйону однієї з військових частин Рівненщини, який забезпечив незаконну виплату 500 тис. грн доньці іншого офіцера цієї частини. Наразі слідчі готують підозру і військовослужбовиці, яка майже рік взагалі не з'являлась на роботі, але отримувала платню.

Як повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань, чоловік обіймав посаду тимчасово виконуючого обов'язки командира військової частини. Він підписував документи для видачі грошового забезпечення військовослужбовиці, яка 11 місяців не приходила на службу та не виконувала свої посадові обов'язки.

«Таким чином, їй було нараховано понад 500 тис. грн виплат із держбюджету. Сама військовослужбовиця є донькою іншого заступника командира частини», – йдеться у повідомленні.

В прес-службі спеціалізованої прокуратури у сфері Західного регіону додають, що посадовець знав про відсутність службовиці на робочому місці, однак не вжив жодних заходів і продовжував підписувати їй рапорти на виплати.

Чоловікові вже вручили підозру за ч.4 ст. 425 ККУ (недбале ставлення до служби, що сприичнило істотну шкоду). Санкція статті передбачає до восьми років тюрми. Додамо, що також готують підозру й військовослужбовиці, яка безпідставно отримувала виплати.



