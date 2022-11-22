Шепетівський суд призначив сім років тюрми колишньому заступнику директора «Славутського лісгоспу», який привласнив 858 тис. грн. У 2018 році посадовець вносив дані про начебто купівлю у приватного підприємця будівельних матеріалів, але насправді лісгосп ніяких товарів не отримував. Згідно з рішенням суду, чоловік повинен відшкодувати всі збитки.

Як йдеться в одній з ухвал Шепетівського міськрайонного суду, обвинуваченого призначили заступником директора з фінансово-економічних питань ДП «Славутський лісгосп» в 2006 році. На цій посаді він працював до 2018 року, допоки його не викрили правоохоронці.

«Протягом 2018 року 47-річний чоловік, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів та електронно-цифровий ключ, вносив неправдиві відомості про перерахування грошей на рахунок приватного підприємця, за нібито придбані товари. Фактично ж будь-які будівельні матеріали та обладнання державному підприємству не постачалися», – повідомляє суть обвинувачення прес-служба прокуратури Хмельниччини. В результаті чоловік привласнив 858 тис. грн з держпідприємства.

Чоловікові вручили підозри за двома статтями ККУ: ч.3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією) та ч.5 ст. 191 (привласнення майна). Нещодавно справу розглядав суд першої інстанції. У вівторок, 22 листопада, прес-служба прокуратури повідомила, що чоловіка визнали винним та призначили йому сім років тюрми.

«Вироком Шепетівського міськрайонного суду його засуджено до 7 poків позбавлення волi з позбавленням права обiймати посади, пов’язані з реалiзацiєю адмiнiстративно-господарських або адмiнiстративно-розпорядчих функцій строком на 3 роки, з конфiскацiєю усього майна, окрім житла. Також він сплатить усю завдану державному підприємству матеріальну шкоду», – йдеться у повідомленні.

Наразі вирок ще не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.