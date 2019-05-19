Президент звільнив Павла Демчину з посади першого заступника голови СБУ

Павло Демчина був одним з найвпливовіших посадовців СБУ

Президент Петро Порошенко звільнив Павла Демчину з посади першого заступника голови Служби безпеки України. Відповідний указ був опублікований на сайті Президента 18 травня.

«Звільнити Демчину Павла Володимировича з посади першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України», – йдеться в указі.

Даних про причини звільнення в указі немає, але за кілька днів до цього він написав заяву за власним бажанням.

Раніше ЗМІ писали, що напередодні звільнення Петро Порошенко таємним указом надава першому заступнику голови Служби безпеки України, начальнику головного управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю у цій спецслужбі Павлові Демчині звання генерал-полковника.

2017 року журналісти оприлюднили інформацію про таємні статки Демчини, після чого його можливе незаконне збагачення розслідувало Національне антикорупційне бюро. Цьогоріч стаття про збагачення втратила чинність, тож всі справи, які за нею розслідували правоохоронці, позакривали.

У своїх розслідуваннях журналісти зазначали, що офіційний дохід Демчини та його родичів не дозволяє їм володіти нерухомістю й транспортом, які вони мають.