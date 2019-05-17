Скандальний заступник голови СБУ Павло Демчина подав у відставку

Демчина подав у відставку 17 травня

Перший заступник голови Служби безпеки України та начальник Головного управління із боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Павло Демчина подав у відставку. Про це повідомив радник голови СБУ Ярослав Антоняк у Facebook.

«Перший заступник голови СБ України генерал-полковник Павло Демчина подав у відставку», - написав Антоняк.

Зазначається, що Демчина подав у відставку 17 травня.

Як повідомлялось раніше, президент Петро Порошенко присвоїв генеральське звання заступнику Голови СБУ Демчині. Указ про призначення не був опублікований на сайті глави держави, що говорить про секретність документа.

Павло Демчина – один з найвпливовіших посадовців СБУ. Він – перший заступник голови служби та очолює відоме «управління К» – по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, яке й саме нерідко опинялося в центрі корупційних скандалів.

В 2017 році журналісти оприлюднили інформацію про таємні статки Демчини, після чого можливе незаконне збагачення Демчини розслідувало Національне антикорупційне бюро, але в 2019 році статтю про незаконне збагачення скасували, тож всі справи, які за нею розслідувалися, позакривали.

Майже через півроку після оприлюднення журналістами фактів про таємні статки президент присвоїв Павлу Демчині звання генерал-лейтенанта. З посади у зв’язку зі скандальними журналістськими розслідування Демчина відсторонений не був.

У своїх розслідуваннях журналісти зазначали, що офіційний дохід Демчини та його родичів не дозволяє їм володіти нерухомістю й транспортом, якими вони володіють. «Схеми» опублікували розслідування, в якому йшлося, що Демчина, перебуваючи під слідством НАБУ, придбав позашляховик Range Rover Sport, вартістю понад 30 тис. доларів.