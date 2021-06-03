Під час обшуків в офісах фірми вилучили зброю та два мільйони гривень готівкою

Івано-франківська поліція викрила місцевих підприємців на масовому виготовленні підроблених результатів ПЛР-тестів, водійських прав, посвідчень учасника бойових дій, дипломів про вищу освіту та довідок про перетин кордону. Документи виготовляв 66-річний раніше судимий чоловік, замовлення від клієнтів приймали 33-річний та 54-річна місцеві мешканці. Правоохоронці провели кілька контрольних закупок підроблених документів, після чого провели обшуки й вилучили техніку для виготовлення документів, печатки держорганів, зброю та майже два мільйони гривень готівкою.

Про викриття фірми Нацполіція Івано-Франківської області повідомила 2 червня. За інформацією поліцейських, організували нелегальний бізнес 33-річний чоловік та 54-річна жінка (обоє є мешканцями області). Під прикриттям організації з надання інформаційних послуг вони приймали замовлення на виготовлення посвідчення водія, учасника бойових дій, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, довідки про відсутність судимості, дипломи про вищу освіту, довідки про залишки на рахунках в банках, довідки ПЛР-тестів, відмітки щодо перетину державного кордону.

«Безпосереднім виготовленням фальшивих документів займався раніше судимий 66-річний чоловік у себе вдома та в приміщені творчої майстерні. Для клієнтів змовники створили сайт, на якому розмістили рекламу з надання послуг з отримання закордонних віз», – йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції у Івано-Франківській.

Провівши кілька оперативних закупок, правоохоронці з'ясували, що всі документи виявились фальшивими. Після цього працівники Нацполіції провели десять обшуків, під час яких вилучили підроблені штампи та печатки органів виконавчої влади, бланки суворої звітності, підроблені документи, приладдя для виготовлення підроблених документів, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, «чорнові» записи, вогнепальну зброю, а також готівку у різній валюті на загальну суму майже 2 млн гривень.

Трьом фігурантам справи вручили підозри за виготовлення підроблених документів та печаток. У випадку підтвердження вини зловмисникам загрожує до десяти років ув'язнення.

Додамо, що сьогодні, 3 червня, львівська СБУ також повідомила про викриття фірми, яка ще від початку пандемії у 2020-му році займалася підробкою результатів ПЛР-тестів.