У пошуках зброї для ведення війни проти України Росія може завозити її на комерційних суднах із Сирії. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg з посиланням на дані трекінґу морського транспорту та співрозмовників у європейській розвідці.

Наприкінці липня торгове судно, яке перебуває під санкціями США, пройшло через Босфор на шляху з Сирії до Росії. Співробітники європейської розвідки, які стежили за цим судном Sparta II, кажуть, що на ньому були військові машини.

Урядовий представник США сказав, що американський уряд вважає, що Росія використовувала торговельні судна для переміщення військових вантажів через Чорне море, що повторює звіти європейської розвідки.

Sparta II, ймовірно, привезла військові машини з сирійського порту Тартус, який використовує Росія. Судно було помічено в Сирії з транспортними засобами в трюмі, помічено під час перетину протоки Босфор і пізніше ідентифіковане в Новоросійську з щонайменше 11 транспортними засобами, які воно розвантажувало.

Дані морського відстеження показують, що судно, яке належить ТОВ «Оборонлогістика», на яку США наклали санкції в травні і яка контролюється Міноборони Росії, здійснило подорож у ці дати, вочевидь без перешкод з боку члена НАТО Туреччини. Турецький чиновник, обізнаний з цією проблемою, сказав Bloomberg, що торгове судно перевірятимуть лише за наявності наводки або підозри в порушенні.

Новоросійськ використовується росіянами для поповнення баз в анексованому Росією Криму, а звідти – до тимчасово окупованих Херсонщини та Запоріжжя, сказав один із представників європейської розвідки.