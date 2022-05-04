«Калашніков» потрапив під санкції ще після окупації Криму та частини Донбасу у 2014 році

Виготовлена концерном «Калашніков» зброя, попри санкції, досі продається в США та країнах Євросоюзу. Про це пише «Економічна правда».

«Калашніков», який входить в держкорпорацію «Ростех», потрапив під санкції ще після окупації Криму та частини Донбасу у 2014 році.

Активи концерну за кордоном заблокували, а фізичним та юридичним особам вказаних країн був заборонений будь-який формат співпраці з корпорацією.

У 2018 році концерн навіть показово скаржився, що втратив до 90% світового ринку цивільної зброї через санкції.

Однак, як виявилось, його зброю досі можна придбати в деяких країнах. Продажем займається компанія компанію Alfa Precision, яка буцімто і є виробником. Фірма активно торгує спортивною та пневматичною зброєю, стрілецькими гвинтівками, автоматами та карабінами Іжевського заводу.

Офіційно Alfa Precision зареєстрована в Іжевську у 2016 році у багатоповерховому житловому будинку, розташованому у кількох кварталах від вже згаданого Іжевського механічного заводу. Чисельність працівників компанії – 1 особа.

Концерн «Калашніков» і Alfa Precision не афішують свої зв’язки. Концерн також не заявляв про продаж прав на виробництво пістолету ІЖ-46. Навпаки, концерн досить строго контролює авторські права на свою зброю.

Тож, цілком можливо, що фірма з одним співробітником з Іжевська, де знаходиться завод з виробництва пістолетів, зареєстрована за адресою неподалік від підсанкційного заводу – це не випадковість, а лише спосіб обійти санкції.