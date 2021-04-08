Речник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Арестович заявив, що всі сторони переговорів погодилися підтвердити свою прихильність необхідності дотримання режиму припинення вогню на сході України, однак документально її не зафіксували через позицію Росії і бойовиків.

«Говорили 6 годин. Всі сторони погодилися, що не існує ніяких перешкод для повернення до дотримання режиму повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Дебати почалися навколо тексту спільної заяви. Росія і ОРДЛО чіплялися до окремих слів тексту, який запропонував посол ОБСЄ з питань безпеки Чевік. документально спільної заяви підписати не вдалося, не дивлячись навіть на готовність до компромісів щодо тексту проекту заяви, який задовольнив усіх», – сказав Арестович увечері в середу, 7 квітня, в коментарі агенції «Інтерфакс-Україна».

Він додав, що у рамках наступного засідання продовжиться обговорення додаткових заходів з контролю за припиненням вогню, узгодженим 22 липня 2020 року.

Нагадаємо, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук 6 квітня надіслав ноту спеціальному представникові чинного голови ОБСЄ з врегулювання ситуації на Донбасі Хайді Грау про скликання позачергового екстреного засідання ТКГ в зв'язку із загибеллю трьох українських військовослужбовців і пораненням цивільної особи в населеному пункті Красногорівка Донецької області за минулий тиждень.

Наступне засідання ТКГ за планом має відбутися 14 квітня.