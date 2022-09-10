На окуповану Херсонщину прибув підрозділ так званих «кадирівців» – солдатів російської армії, які входять до особистої гвардії голови Чечні Рамзана Кадирова – чисельністю до 1300 осіб, повідомив у ранковому зведенні в суботу, 10 вересня, Генеральний штаб Збройних сил України.

«Для посилення російського угруповання на тимчасово захоплених територіях Херсонської області прибув сформований за національною ознакою підрозділ так званих “кадирівців”, чисельністю до 1300 осіб», – сказано в повідомленні.

Зазначимо, що підрозділи «кадирівців» відрізняються масовою пропагандою своїх дій, постановочними відео тощо, які поширює сам Рамзан Кадиров. Через це загони «кадирівців» отримали прізвисько «тікток-війська».

Щодо інших напрямків, то росіяни минулої доби завдали 13 ракетних та 23 авіаційних удари по об’єктах на території України. Загалом вони продовжують зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Українські воїни продовжують відбивати російську навалу. Так, минулої доби захисники України успішно відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут та Первомайське.

«Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 33 удари – знищено склад боєприпасів, завдано ураження по майже 25 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки. За минулу добу, в результаті вогневого впливу ракетних військ та артилерії наших наземних військ, завдано ураження вісімнадцяти пунктам управління різного рівня, районам зосередження живої сили противника, засобам протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, артилерійським підрозділам та понад двадцяти складам з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами», – додали в Генштабі.

Загалом за останні кілька днів українські воїни звільнили від росіян територію, загальною площею понад 1000 квадратних кілометрів. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад тридцять населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області.

«Тим часом на звільнених територіях деокуповані громади повертаються до життя. Проводиться розмінування місцевості. Підрозділи Національної гвардії України проводять стабілізаційні заходи. Відновлено роботу Нацполіції. Поліцейські фіксують численні злочини ворога на українській землі, готові протидіяти провокаціям та проникненню диверсійно-розвідувальних груп. Місцевому населенню негайно надається вся можлива допомога, адже окупанти залишили після себе знищену інфраструктуру, зруйновані будинки мирних громадян та купи металобрухту», – додали у Генштабі.