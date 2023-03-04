Російські війська у суботу, 4 березня, вкотре безуспішно намагались наступати в районі Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара, а також безуспішно оточити Бахмут. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

«Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжує безуспішні наступальні дії в районі Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара», – йдеться у зведенні.

У Генштабі зазначають, що впродовж доби 4 березня росіяни завдали чотири ракетних та 10 авіаційних удари, чотири обстріли з РСЗВ по цивільній інфраструктурі Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, є загиблі та поранені серед мирного населення.

Упродовж доби на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка та Бахмут Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Оріхово-Василівка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Предтечине, Олександро-Шультине, Озарянівка, Дружба та Нью-Йорк.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах та один по складу боєприпасів противника.