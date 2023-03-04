У суботу росіяни обстріляли Дніпропетровську та Запорізьку області

У суботу, 4 березня, росіяни обстріляли Запорізьку і Дніпропетровську області. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей.

Як повідомили у Запорізькій ОВА, окупанти з артилерії обстріляли Гуляйпільську громаду, загинули двоє людей. Ще три ракети росіяни випустили по Новомиколаївці. Одна з них зруйнувала сільськогосподарський об'єкт.

«Степногірську громаду сьогодні ворог накрив градами. Зафіксовані нові руйнування житлових будинків. На щастя, без жертв. У Приморському ворог поцілив у приватний будинок та подвір'я. Господар отримав незначні травми», – повідомили в Запорізькій ОВА.

У Дніпропетровській області 4 березня росіяни з артилерії та РСЗВ обстріляли Нікопольську громаду, пошкоджений готель.

У Червоногригорівській громаді внаслідок обстрілу загинуло дві людини: 57-річна жінка та 68-річний чоловік. Пошкоджено вісім приватних будинків, дві господарські будівлі, лінію електропередач та газогін.