Близько 200 мешканців села Бойове Херсонської області окупанти вивезли для проведення так званих фільтраційних заходів, в їхні будинки заселяються російські найманці. Про це 3 березня повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що мешканців села викрали після того, як вони відмовились передавати свої ділянки окупаційній владі.

«Представники так званої окупаційної влади здійснюють тиск на місцеве населення з метою привласнення земельних ділянок. Більшість жителів населеного пункту Бойове Херсонської області відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації», – йдеться в повідомленні.

Станом на 1 березня близько 200 мешканців цього села вивезені у невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів, а в їхні будинки розквартировують російських найманців.

Також у Генштабі повідомляють, що російські окупанти продовжують грабувати населення на захопленій території Запорізької області. Зокрема з початку лютого 2023 року російські найманці почали активно забирати автомобілі в жителів, які не отримали російські паспорти.