Російські катівні в Україні схожі на мережу і створювались на всіх окупованих територіях для «фільтрації» населення

На окупованих територіях України росіяни створили мережу зі щонайменше 20 катівень, що є частиною продуманої російської стратегії зі знищення української ідентичності. Такі катівні, зокрема, функціонували у Херсоні. Про це повідомляє CNN із посиланням на міжнародних юристів.

Зокрема, видання поспілкувалося з керівником «Мобільної групи правосуддя» Вейном Джордашем, який очолює колектив міжнародних слідчих, що надають підтримку українському Офісу генерального прокурора у розслідуванні воєнних злочинів росіян.

«Ці місця несвободи пов'язані між собою, вони поводяться дуже схоже, якщо не ідентично», – розповів він.

Розслідування юристів виявило, що російські сили у кількох окупованих районах діяли за дуже конкретним планом, з чіткими закономірностями, які вказують на загальний план окупації України. За словами Вейна Джордаша, окупанти передбачали три етапи знищення українського опору.

«Перший етап полягає в тому, щоб затримати і, в багатьох випадках, вбити категорію людей, яких називають "лідерами", тобто тих, хто міг би фізично чинити опір окупації, а також тих, хто міг би чинити опір засобами культури», – сказав він.

Другий етап – це своєрідний процес фільтрації, постійний моніторинг населення за межами катівень, щоби всі, кого підозрюють у зв'язках з «лідерами» або в організації будь-якого опору, також були ідентифіковані і депортовані до Росії або утримувалися в катівнях і піддавалися тортурам.

За словами Вейна Джордаша, ці методи застосовувалися не лише в Херсоні, але й в інших районах, окупованих російськими військами, таких як Буча і Бородянка на Київщині. Однак, додав він, тривала окупація Херсона дозволила російським військам зайти ще далі.

«Третій етап – це знищення ідентичності, що може включати вилучення української навчальної програми зі шкіл та конфіскацію предметів, які вважаються проукраїнськими, таких як прапори або футболки з національними кольорами. По суті, населення ізольоване, щоб знищити всі сліди української ідентичності», – пояснив він.

CNN пише, що українські та міжнародні слідчі також заявили, що виявили фінансові зв'язки між катівнями та російською державою.

«Для мене Херсон цікавий тим, що ви дійсно бачите мікросвіт загального злочинного плану, що сталося б з Україною, якби Росії вдалося досягти успіху в окупації величезних територій України», – наголосив Вейн Джордаш.

Він додав, що більш масштабна російська окупація призвела б до безпрецедентної кількості затримань, катувань і вбивств.