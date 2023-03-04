Унаслідок ракетного удару по Запоріжжю загинула сімʼя з 8-річною дитиною
Загалом від удару російської ракети по житловому будинку загинуло 11 людей
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Унаслідок удару зруйнований 3, 4 та 5 поверхи підʼїзду
Унаслідок ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі загинула сімʼя з 8-річною дівчинкою. Загалом від під завалами будинку померли 11 людей.
Як повідомили в ДСНС, у Запоріжжі триває ліквідація наслідків ракетного удару по житловій 5-поверхівці. Рятувальники продовжують пошук постраждалих, демонтують зруйновані конструкції будинку.
Станом на 4 березня від удару ракети загинуло 11 людей, серед них родина з 8-річною дівчинкою. З-під завалів врятували 11 людей, чотирьох котів та собаку.
Нагадаємо, вночі 3 березня російська ракета С-300 влучила в житловий будинок у Запоріжжі. Внаслідок влучання один під’їзд 5-поверхівки повністю зруйнований.
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