Унаслідок удару зруйнований 3, 4 та 5 поверхи підʼїзду

Унаслідок ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі загинула сімʼя з 8-річною дівчинкою. Загалом від під завалами будинку померли 11 людей.

Як повідомили в ДСНС, у Запоріжжі триває ліквідація наслідків ракетного удару по житловій 5-поверхівці. Рятувальники продовжують пошук постраждалих, демонтують зруйновані конструкції будинку.

Станом на 4 березня від удару ракети загинуло 11 людей, серед них родина з 8-річною дівчинкою. З-під завалів врятували 11 людей, чотирьох котів та собаку.

Нагадаємо, вночі 3 березня російська ракета С-300 влучила в житловий будинок у Запоріжжі. Внаслідок влучання один під’їзд 5-поверхівки повністю зруйнований.