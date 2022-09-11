Окупанти заборонили чоловікам залишати захоплені населені пункти

На тлі великих втрат окупанти планують провести так звану «мобілізацію» чоловічого населення на тимчасово окупованих територіях, чоловікам заборонено залишати населені пункти, йдеться у зведенні Генштабу у Facebook.

Як повідомляється, на тимчасово захоплених територіях Харківської та Херсонської областей окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим, забороняється в'їзд і виїзд з населених пунктів, введена комендантська година.

У Херсоні був обшук житлових приміщень мікрорайону Східний, з яких видно Антонівський міст. Місцевих жителів Каховки та Козацького російські військові попередили про відкриття вогню на ураження у разі їх наближення до переправ.

Загалом за добу ворог завдав 16 ракетних і 34 авіаудари. Постраждали 28 населених пунктів. Зокрема, Славгород, Велика Писарівка, Великі Проходи, Авдіївка, Невельське, Мар'їнка, Нескучне, Велика Новосілка, Дніпро та Брускинське.