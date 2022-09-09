При підготовці до опалювального сезону окупаційна влада «ЛНР» не бере до уваги окуповані Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінну та Рубіжне

Тепла не буде в більшості міст Луганщини, які росіяни захопили після 24 лютого. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його інформацією, при підготовці до опалювального сезону окупаційна влада «ЛНР» не бере до уваги окуповані Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінну та Рубіжне.

«Про відповідні «досягнення» відзвітували у так званому «міністерстві будівництва та ЖКГ ЛНР». Мовляв, комунальники підготували до опалювального сезону 91,5% багатоквартирних житлових будинків Луганщини. Але будинки в Кремінній, Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному, як пояснює окупаційна влада, до розрахункової кількості запланованих не входять. У них за 3-4 тижні до початку подачі теплоносія не підготовлено жодного багатоквартирного будинку із понад 2500», – розповів Гайдай.

За його словами, до цієї цифри слід додати й тисячі приватних будинків, які опалюють газом. Чи буде газ у цих та інших населених пунктах, що також не увійшли до розрахунку, невідомо. Однак потрібно готуватися до найгіршого сценарію, вважає Сергій Гайдай.

«Ніяких програм децентралізації опалення окупаційна влада не підготувала. Бо для їх упровадження необхідне надійне електропостачання, якого жителі Луганщини не бачили із середини травня – взагалі ніякого не бачили», – пояснив Гайдай.

А також додав, що на реалізацію таких програм потрібні гроші, яких в окупаційних місцевих бюджетах також немає.

Раніше зазначалося, що під час захоплення згаданих міст росіяни знищили від 80-90% житлового фонду і зруйнували всю комунальну інфраструктуру. Ремонтні роботи окупаційна адміністрація навіть не починала, а Попасну взагалі не збирається відбудовувати.