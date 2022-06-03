Командування російських збройних сил вирішило активізувати проведення розвідувально-диверсійної та підривної діяльності на території України, повідомив у п’ятницю, 3 червня, Генштаб ЗСУ.

За його інформацією, для цього триває набір і підготовка найманців, які сформують диверсійно-розвідувальні групи. Потім їх відправлять в Україну. Перевагу при відборі найманців надають жителям та колишнім жителям Донецької та Луганської областей, які добре володіють українською мовою.

Диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) це спецпідрозділи, які займаються розвідкою та диверсіями, знищенням важливих промислових підприємств, військових об'єктів, транспорту, зв'язку, а також збором інформації.

За даними Міністерства внутрішніх справ, станом на 19 травня, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україні вже викрили 88 ДРГ, а також затримали приблизно 800 людей, які причетні до диверсійної діяльності. Майже всіх викритих диверсантів передали СБУ.

«Хоч і може здатися, що навколо нічого небезпечного, насправді ворог працює в тилу, його агенти можуть збирати інформацію, досі можуть корегувати вогонь і так далі», – сказав перший заступник очільника Міністерства внутрішніх справ Євгеній Єнін.

Він закликав українців залишатися пильними й «не тішити себе ілюзією спокою в тих місцях, де здається спокійно», зазначає «Громадське».

На початку квітня Єнін розповідав, що спіймані ДРГ були різні за складом і мали різні завдання. Однак здебільшого вони документували позиції українських військ, оскільки в їхніх мобільних телефонах є фотографії українських військових підрозділів, блокпостів тощо.

Про диверсантів можна повідомляти у спеціальний Telegram-бот, який створила Служба безпеки України.