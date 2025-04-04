Ворожа піхота несла з собою міни ТМ-62

Російська піхота під час штурмів несла з собою міни, намагаючись донести до позицій та зруйнувати укриття ЗСУ. Про це у п’ятницю, 4 квітня, повідомило Оперативно-стратегічне угрупування військ «Хортиця».



Війська російської армії продовжують активно штурмувати в смузі відповідальності захисників бригади князя Мстислава Хороброго, вигадуючи нові методи. На Лиманському напрямку загарбники йдуть на штурм з протитанковими мінами.

Військові розповідають, що ворожа піхота несла з собою міни ТМ-62, намагаючись донести до позицій та зруйнувати укриття українських бійців.



«Така нова-стара тактика противника має одну суттєву перевагу: такі «сапери» дуже привертають увагу операторів БпЛА механізованого батальйону «BARBARUS». Адже коли пілот дрона в полі зору бачить окупанта з міною – це викликає шалений азарт. І за мить він із піхотинця перетворюється на представника російських космічних військ, який швидко і яскраво стартує в політ», – додають у дописі.

Нагадаємо, російські військові проводили штурмові дії у районі населеного пункту Андріївка, що на Донеччині. Ворог задіяв близько двох взводів особового складу та бронетехніку.