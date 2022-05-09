Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України

Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військовослужбовців на Донецькому напрямку, готують наступ на Сіверськ, Слов’янськ, Лисичанськ та Авдіївку. Продовжують спроби взяти Рубіжне і Попасну. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗС України.

Як розповіли у відомстві, ворог не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та тимчасово окупованим Кримом.

Одночасно зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України.

На Слобожанському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Зосереджує увагу на перегрупуванні підрозділів, поповненні запасів боєприпасів, пального, утриманні раніше зайнятих позицій та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України у напрямку державного кордону.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено. Окремі визначені підрозділи Білорусі продовжують виконання завдань з посилення охорони ділянки українсько-білоруського кордону.

На Ізюмському напрямку ворог підрозділами зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії західного військового округу та 29-ї, 35-ї, 36-ї армій, 68-го армійського корпусу східного військового округу та повітряно-десантних військ основні зусилля зосереджує на підготовці до продовження наступу на напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Сулигівка – Курулька.

З метою недопущення просування підрозділів ЗСУ зосередив на території РФ у Білгородській області до девʼятнадцяти батальйонних тактичних груп. Триває перекидання особового складу та військової техніки на доукомплектування підрозділів, що зазнали значних втрат на території України.

На Донецькому напрямку противник за підтримки авіації та артилерії основні зусилля зосередив на спробі взяття під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до продовження наступальних дій в напрямках на населені пункти Сіверськ, Словʼянськ, Лисичанськ та Авдіївку. Наростив вогневий вплив, намагається прорвати оборону наших військ.

На Таврійському напрямку ворог проводить демонстративні дії з метою сковування українських військ, вдосконалює систему логістичного забезпечення.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Зосередився на обстрілах позицій підрозділів українських військ із застосуванням наявних засобів артилерії, у тому числі реактивних систем залпового вогню.

Ситуація в Придністровському регіоні Республіки Молдова змін не зазнала. Місцеві збройні формування та підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати повній бойовій готовності.