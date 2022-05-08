Російська ракета влучила в єврейське кладовище у Глухові

На Сумщині росіяни двічі обстріляли населені пункти з винищувача та гелікоптера. Про обстріл у неділю, 8 травня, у Facebook повідомило Оперативне командування «Північ».

«Ворожа авіація ввечері 8 травня двічі здійснила удари авіацією по населених пунктах у Сумській області», – йдеться в повідомленні.

Близько 17:40 попередньо винищувач Су-30 завдав ракетно-бомбового удару з боку РФ по трьох населених пунктах Сумщини. Втрат особового складу немає.

Другий удар ворог здійснив близько 19:00. За попередньою інформацією, з гелікоптера Мі-24 російські війська завдали вогневий удар ще по чотирьох населених пунктах регіону.

За інформацією УНІАН, одна з російських ракет влучила в єврейське кладовище у Глухові, повідомило видання «Лівий берег».

Як зазначає видання, на кладовищі збереглося понад 600 надгробків. Найстаріший з них датований 1824 роком. Наразі уточнюють ступінь пошкоджень.

Об'єднана єврейська община України вже повідомила, що докладе зусиль для відновлення пам’ятних знаків.