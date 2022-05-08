Росіяни зруйнували Свято-Георгіївський скит Святогорської Успенської лаври

На Донеччині росіяни прицільним ударом зруйнували Свято-Георгіївський скит Святогірської Успенської лаври. Про це у неідлю, 8 травня, повідомив офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України Юрій Кочевенко.

«Прицільним ударом росіяни вщент знищили Георгіївський скит Свято-Успенської Святогірської лаври Московського патріархату. Руїна і смерть це єдине, що несе «рускій мір», навіть тим, хто його чекав. Красива церква була, шкода», – написав у Facebook Юрій Кочевенко.

Він зауважив, що російські війська не вперше атакували цей об’єкт. А також висловив переконання, що росіяни свідомо розбомбили власну церкву.

Зазначимо, що від 24 лютого до початку травня росіяни вже знищили або пошкодили обстрілами 86 релігійних споруд в Україні.

Свято-Георгіївський скит розташований у селі Долина Слов'янського району Донецької області.

Відео Юрія Кочевенка