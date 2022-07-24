Російські військові, які зараз намагаються наступати на Донеччині, навряд чи зможуть захопити такі великі міста, як Краматорськ і Слов’янськ. Про це в інтерв’ю «Суспільному» заявив аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Варос.

За словами Вароса, механізовані підрозділи російської армії здатні проходити великі відстані відкритими рівнинами і сільською місцевістю. Однак не готові до боїв у місті – темп сповільнюється з наближенням до більш густонаселеної території.

«На початку війни їм вдалося досить швидко дістатись до Броварів та інших частин Києва через поля. Але там, де росіянам доводилося діяти в міському середовищі, їхні операції зупинялися. Коли росіяни були на околицях Оболоні, в Бучі, в районі Бородянки, їхні операції уповільнилися. Просування Маріуполем, тамтешнім міським середовищем, теж було повільним», – переконаний Варос.

З огляду на це, аналітики очікують, що лінія Краматорськ – Бахмут, передусім на шосе E40, де є підготовлені українські оборонні позиції, уповільнить темпи Росії.

Як приклад неготовності росіян діяти у міському середовищі, Варос наводить наступ на Сіверськ. Це маленьке місто росіяни не можуть взяти, відколи заявили про вихід на кордон Луганської області.

«Я не бачу перспектив того, що росіяни досягнуть швидких успіхів, беручи до уваги складнішу та ще краще підготовану оборону Донеччини. Ми вважаємо, що Кремль навряд чи захопить їх (Краматорськ, Слов'янськ), і, тим більше, до 11 вересня», – підсумовує аналітик.

Раніше в ISW повідомляли, що військове командування Росії призначило нового виконувача обов'язків начальника Південним військовим округом (ПВО). Генерала Алєксандра Дворнікова, який з квітня керує війною проти України, змінив генерал-полковник Сєргей Кузовлєв.