Російські загарбники очікують наступу ЗСУ

Російські загарбники активізувалися на Херсонщині через наступ Сил оборони України. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Як розповіли у відомстві, окупанти намагаються посилити Херсон, переміщуючи сюди нові підрозділи. Так, в обласному центрі фіксуються нові підрозділи ворога, військовослужбовці яких погано орієнтуються у місті».

Тим часом росіяни намагаються вести відновлювальні роботи через міст Каховської ГЕС. Але його ділянка перебуває під вогневим контролем Збройних сил України.

А в Новій Каховці вони посилили фільтраційні заходи за участі співробітників ФСБ. Вони перевіряють мобільні пристрої, шукають українців, які допомагають ЗСУ.

У Генеральному штабі зазначили, що схожу ситуацію спостерігають і в Енергодарі Запорізької області.

Нагадаємо, за даними оперативного командування «Південь», ЗСУ просунулися на Херсонщині на декілька десятків кілометрів. Військові обіцяють скоро повідомити про успіхи.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що Росія перекинула до Херсонської області ще 1300 «кадирівців».