Російська армія продовжує зазнавати великих втрат, а тому почала використовувати додаткові цивільні медичні установи для розміщення поранених російських загарбників. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

«У місті Луганськ, на території пологового будинку міської лікарні № 3 та пологового будинку обласної лікарні, окупанти розгорнули «польовий шпиталь», де лікують російських військовослужбовців», – йдеться у повідомленні у Facebook.



У зв’язку з використанням ворогом двох пологових будинків для лікування поранених росіян в місті можливо прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі, де катастрофічно не вистачає місць та створюються ризики і несприятливі умови для пологів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти готуються до оборони аеродрому у Бердянську Запорізької області, що знаходиться майже за 100 кілометрів від лінії фронту.