Російські війська збільшують кількість катівень на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Як розповіли у відомстві, російські окупанти, за активної підтримки місцевих колаборантів, збільшують кількість катівень на тимчасово окупованих та захоплених територіях України.

«Так, новостворену катівню зафіксовано в південно-східній частині Енергодара Запорізької області. Там піддаються жорстоким тортурам громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої влади», – йдеться у повідомленні.

Підтвердити чи спростувати ці дані з інших джерел неможливо у зв'язку з відсутністю доступу до окупованих територій.

Зауважимо, що українська влада неодноразово повідомляла про виявлені камери для катувань на звільнених від російської окупації територіях, в тому числі і в Херсонській області, а також знайдені тіла жертв катувань. Водночас Кремль категорично відкидає будь-які звинувачення у катуваннях і вбивствах цивільних.

До слова, палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.