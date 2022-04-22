Командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Ігоря Осіпова звільнили з посади і арештували після знищення крейсера «Москва»

Після поразок російських військ в Україні та знищення флагмана чорноморського флоту РФ крейсера «Москва» Кремль почав зачистку командування своєї армії та флоту. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

За інформацією воєнної розвідки України, звільнено з посади та заарештовано командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Ігоря Осіпова. Слідчі дії проводяться щодо начальника штабу – першого заступника командувача ЧФ віце-адмірала Сєргєя Пінчука.

У зв’язку з незадовільною підготовкою до ведення бойових дій та великими втратами особового складу, озброєння та військової техніки усунуто з посади командувачів 6-ї армії генерал-лейтенанта Владіслава Єршова, 1 танкової армії західного військового округу генерал-лейтенанта Сєргєя Киселя та одного із заступників командувача.

Також через незадовільне виконання поставлених завдань усунуто з посади командувача 22 армійського корпусу південного військового округу генерал-майора Аркадія Марзоєва.

Репресії Кремля торкнулися також тилових підрозділів та підрозділів забезпечення. У зв’язку із незадовільною організацією матеріально-технічного забезпечення угруповання військ східного військового округу усунуто з посади командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника М. Пономарьова.