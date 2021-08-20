Садибу Барбана знесли попри протести активістів і заборонний припис Міністерства культури та інформаційної політики

Близько 05:00 у п’ятницю, 20 серпня, у центрі Києва на вулиці Обсерваторній, 6 знесли садибу Олександра Барбана, збудовану наприкінці XIX століття, повідомив активіст Олег Симороз на своїй сторінці у Facebook і опублікував відео знесення садиби.

«Попри обіцянки Шевченківської поліції про зупинення будівельних робіт на вул. Обсерваторній, 6. Забудовник вночі о 5 ранку під прикриттям 30 тітушок загнав будівельну техніку та знищив будинок Барбана кінця ХІХ століття…», – написав він.

Як пише НВ, садибу Барбана почали зносити ще напередодні, 19 серпня, — в цей день робітники почали розбирати дах старовинної садиби, ламати перекриття і кам’яні парапети. Активісти намагались цьому перешкодити і перекрили дорогу на Обсерваторній і виїзд на Обсерваторну з Павлівської. Поліція, що прибула на місце, спробувала змусити їх піти.

Зрештою правоохоронці опечатали будівлю до 15:00 і викликали до районного відділення представника забудовника. Потім робітники продовжили розбір даху, а активісти перекрили дорогу. Двох активістів при цьому затримала поліція.

Пізніше в поліції заявили, що затриманих активістів вже відпустили і склали на них два адмінпротоколи за статтями про дрібне хуліганство і непокору працівникові поліції. Згідно із заявою, активісти не виконували вимоги співробітників поліції і вони були не затримані, а «доставлені в управління поліції».

Що відомо про садибу Барбана в Києві

Садиба Барбана – будівля кінця XIX століття, яку компанія «Інформаційна група «Агентство столичних повідомлень» планувала знести, щоб побудувати на її місці 12-поверховий ЖК. За даними ЗМІ, будинок не має охоронного статусу, але розташований на території пам’ятки архітектури місцевого значення, тож всі роботи мають узгоджуватися з Мінкультом.

Власниками садиби до 1917 року були титулярний радник Олександр Барбан, потім дворянин Іван Гореславський, за ним – провізор В’ячеслав Геращеневський. У радянські часи будівлю націоналізували. У 1944 –1945 роках тут мешкав голова Комітету в справах мистецтв при Раднаркомі УРСР, академік-драматург Олександр Корнійчук.

Потім особняк Барбана віддали дитячій соматичній лікарні. З 1970-х років у будівлі містилися різні установи, зокрема редакція газети «Культура і життя». Із 2020 року власником будівлі є ТОВ «Інформаційна група «Агентство столичних повідомлень». Забудовник має містобудівні умови й обмеження на нову споруду до 26,5 метра заввишки, дозвіл від ДАБІ, право оренди земельної ділянки, зазначає The Village..

Будівельні роботи поряд із садибою почали 1 травня 2021 року. Тоді її накрили захисною сіткою. Через кілька тижнів флігель, який був розташований біля будинку, почали зносити. Жителі сусідніх будинків телефонували в поліцію, проте на виклик ніхто не приїхав. Потім вони перекрили в’їзд і виїзд техніки, оскільки будівництво руйнує інші будинки, внесені до переліку нерухомих пам’яток України. Наприкінці червня 2021 року флігель повністю зруйнували. У середу, 18 серпня, будівельні роботи продовжили. До садиби притягнули техніку, проте місцеві жителі перекрили заїзд на територію будівлі.

Садиба Барбана – це одноповерховий будинок, прикрашений неокласичним оздобленням. За інформацією громадської організації «Мапа реновації», у 2015 році Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень пропонував внести цей будинок до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. В обґрунтуванні зазначали: «Рідкісний взірець 1-поверхового садибного будинку. Прикрашений вишуканим неокласичним декором – русти, лиштви, складний карниз. Цінна пам'ятка культурного надбання міста Києва». Станом на 2021 рік охоронного статусу садиба не мала.

Міністерство культури і інформаційної політики вже відреагувало на інцидент і заявило, що «через бездіяльність київської міської влади» столиця втрачає садиби Барбана і Осипа Родіна, а приписи міністерства про заборону будівництва проігнорували. Відомство закликало мера Києва Віталія Кличка «негайно зупинити свавілля забудовників».