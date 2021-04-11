Прокуратура порушила справу через знесення будівлі

У Києві за фактом демонтажу будинку Уткіна на вул. Симона Петлюри у Шевченківському районі розпочато кримінальне провадження. Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

«Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за зверненням громадської організації щодо факту самовільного проведення будівельних робіт, а саме демонтажу будинку Уткіна по вул. Симона Петлюри у Шевченківському районі міста Києва», – йдеться у повідомленні.

Відомості про цей факт 10 квітня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України (самоправство).

Поліція оглянула місце події, допитала у якості свідків очевидців та витребувала дозвільні документи щодо виконання будівельних робіт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні зараз триває.

«Оцінка законності дій забудовника буде надана після отримання відповідей від контролюючих інстанцій», – додали у прокуратурі.

Фото Української правди

Зазначимо, Прибутковий будинок Уткіна (поч. ХХ ст.) – історична дореволюційна будівля у центрі Києва, що розташована біля залізничного вокзалу, побудована за проектом архітектора Олександра Вербицького. Двоповерхова садиба була розміщена на березі річки Либідь. Будинком свого часу володів купець 2-ої гільдії Іван Якович Уткін, що займався продажем олійних фарб.

Як пише «Українська правда», станом на 14:00 неділі демонтажні роботи на місці тривають.

Демонтувати історичний будинок почали ще 20 березня. З посиланням на активіста Іллю Соколова видання стверджує, що перед початком знищення будівля перебувала у гарному стані.

Своєю чергою, краєзнавець Антон Короб констатував, що територія, на якій розташований будинок, входить в історичний ареал забудови Києва відповідно до історико-опорного плану міста.

Сайт «Хмарочос​» інформує, що на місці двоповерхового будинку девелоперська компанія Zim Group планує звести 26-поверховий апарт-готель Times на 352 номери. На сайті забудовника йдеться про 15 поверхів, втім на LUN.ua вказано 26, а візуалізація свідчать, що будівля буде значно вищою за 15-поверхову.

Візуалізація Apart Hotel Times. Фото ZIM Group

Охоронного статусу будинок не мав, його почали демонтувати ще 20 березня. Тоді тільки вийняли віконні рами. Юристи «Мапи Реновації» встановили, що роботи відбуваються з порушенням закону, адже цільове призначення земельної ділянки не відповідає її використанню, на місці не було захисного паркану та інформаційного стенду, а майбутнє будівництво порушує межі прибережної водозахисної смуги річки Либідь.