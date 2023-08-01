Зловмисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, посвідки на тимчасове проживання в Україні та посвідчення водіїв

Служба безпеки України ліквідувала підпільний «паспортний стіл», де виготовляли фальшиві документи для легалізації іноземців в Україні та ЄС. Йдеться про підроблення паспортів, посвідок на тимчасове проживання та посвідчення водіїв. Схема діяла у різних областях України, а цех з виготовлення підробок облаштували у середмісті Львова.

Як повідомила спецслужба 1 серпня, в Україні заблокували міжрегіональну схему серійного виготовлення і продажу підроблених українських документів. Під час спецоперації у Вінницькій, Львівській, Одеській, Харківській і Донецькій областях затримано організатора схеми та вісьмох його спільників. Серед них – колишній посадовець розформованої міліції.

Зловмисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, посвідки на тимчасове проживання в Україні та посвідчення водіїв. Вартість підробки становила від 8 до 14 тис. грн за документ. Сума залежала від його типу і терміновості виготовлення.

Враховуючи сотні «замовлень», щомісяця ділки отримували до 6 млн грн. За даними правоохоронців, серед основних клієнтів були й іноземці, які на підставі фейкових документів хотіли легалізуватися в Україні або виїхати до Євросоюзу.

Під час слідства встановлено, що незаконну діяльність організували декілька мешканців Одеси. А підпільний цех вони облаштували у своїх спільників – у спеціально орендованій квартирі у середмісті Львова.

Для пошуку клієнтів створили сторінку в Instagram, де пропонували власний перелік нелегальних «послуг». Наприклад, одну підроблену ID-картку громадянина України ділки продавали в середньому за 11 тис. грн.

Готову «продукцію» розсилали по регіонах своїм спільникам, які в подальшому переадресовували її на поштові адреси «замовників». Середній обсяг разової «оптової партії» підроблених документів в одну область становив від 100 до 500 одиниць фальшивок.

На підставі зібраних доказів усім фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: