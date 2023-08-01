СБУ викрила масштабну схему з легалізації іноземців в Україні та ЄС
Щомісяця ділки заробляли до 6 млн грн на виготовленні фальшивих документів
Служба безпеки України ліквідувала підпільний «паспортний стіл», де виготовляли фальшиві документи для легалізації іноземців в Україні та ЄС. Йдеться про підроблення паспортів, посвідок на тимчасове проживання та посвідчення водіїв. Схема діяла у різних областях України, а цех з виготовлення підробок облаштували у середмісті Львова.
Як повідомила спецслужба 1 серпня, в Україні заблокували міжрегіональну схему серійного виготовлення і продажу підроблених українських документів. Під час спецоперації у Вінницькій, Львівській, Одеській, Харківській і Донецькій областях затримано організатора схеми та вісьмох його спільників. Серед них – колишній посадовець розформованої міліції.
Зловмисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, посвідки на тимчасове проживання в Україні та посвідчення водіїв. Вартість підробки становила від 8 до 14 тис. грн за документ. Сума залежала від його типу і терміновості виготовлення.
Враховуючи сотні «замовлень», щомісяця ділки отримували до 6 млн грн. За даними правоохоронців, серед основних клієнтів були й іноземці, які на підставі фейкових документів хотіли легалізуватися в Україні або виїхати до Євросоюзу.
Під час слідства встановлено, що незаконну діяльність організували декілька мешканців Одеси. А підпільний цех вони облаштували у своїх спільників – у спеціально орендованій квартирі у середмісті Львова.
Для пошуку клієнтів створили сторінку в Instagram, де пропонували власний перелік нелегальних «послуг». Наприклад, одну підроблену ID-картку громадянина України ділки продавали в середньому за 11 тис. грн.
Готову «продукцію» розсилали по регіонах своїм спільникам, які в подальшому переадресовували її на поштові адреси «замовників». Середній обсяг разової «оптової партії» підроблених документів в одну область становив від 100 до 500 одиниць фальшивок.
На підставі зібраних доказів усім фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 і ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів);
- ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).