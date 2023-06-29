Злочинці діяли на території п'ятьох областей України

Служба безпеки України викрила у п'ятьох областях чотирьох чоловіків, які створювали та продавали фальшиві документи для громадян Росії. За допомогою підробних документів росіяни намагалися виїхати до Європи чи отримати дозвіл на проживання в Україні, повідомили у прес-службі СБУ у четвер, 29 червня.

За даними правоохоронців, щомісяця злочинці надавали понад 100 «послуг». За створення підробної ID-картки громадянина України ділки просили до 1100 доларів, а за водійське посвідчення – 600 доларів.

«Зловмисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і державні акти права власності на землю. Серед клієнтів були громадяни РФ, які на підставі фейкових документів намагалися "легалізуватися" в Україні або виїхати до Євросоюзу», – повідомили у прес-службі СБУ.

У прес-службі СБУ додали, що злочинці також виготовляли фальшиві висновки про непридатність до військової служби чоловікам призовного віку. За документ для ухилення від мобілізації чоловіки просили від 5 до 10 тис. грн.

Злочинці діяли на територіях Рівненської, Київської, Одеської, Харківської та Закарпатської областей. Під час обшуків на місцях їхньої роботи та проживання правоохоронці виявили бланки для підробних документів, печатки, штампи та обладнання для виготовлення фіктивних паперів.

Усім чотирьом злочинцям повідомили про підозру за ч. 3 ст. 199 (виготовлення підроблених товарів), ч. 3 ст. 28 (вчинення правопорушення за змовою), ч. 3 ст. 358 ККУ (підробка документів, вчинена повторно). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.