Російського агента затримали, коли він виконував завдання поблизу військових об’єктів

СБУ затримала зрадника, за координатами якого росіяни під час атаки дроном вбили трьох жителів Сум. Про це Служба безпеки України повідомила 4 листопада.

Черговим російським агентом виявився 23-річний сумчанин. Як встановили слідчі, він коригував ворожий вогонь по своєму регіону. Зокрема, 22 жовтня 2024 року війська Росії атакували Суми дронами-камікадзе. Внаслідок удару по житлових будинках міста загинуло троє цивільних, серед них – учениця 9 класу.

Також зрадник розвідував геолокації Сил оборони. Він об’їжджав територію Сум та прилеглих районів на своєму авто і приховано фіксував потрібні росіянам об’єкти. Ворог помітив чоловіка у Telegram-каналах, де він писав, що очікує на захоплення Сумщини.

«Агент перебував на прямому зв’язку з кадровим співробітником головного управління генштабу країни-агресора. Для комунікації вони використовували анонімний чат у месенджері, куди зрадник направляв відео потенційних цілей з координатами і детальним описом об’єктів», – додають в повідомленні.

Контррозвідка СБУ затримала зловмисника, коли він виконував завдання росіян поблизу військових об’єктів. Слідчі повідомили агенту про підозру за державну зраду. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 1 листопада на Київщині співробітники Служби безпеки затримали псевдоексперта, який часто брав участь у політичних програмах на телеканалах підсанкційного колишнього депутата Віктора Медведчука.

Тоді як наприкінці жовтня співробітники СБУ та кіберполіції затримали харків’янина, який працював на військово-космічні сили Росії.