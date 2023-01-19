Авіакатастрофа у Броварах сталася вранці 18 січня

Шістьох людей, які отримали сильні опіки внаслідок аварії гвинтокрила в Броварах 18 січня, готують до відправки на лікування за кордоном, повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак в ефірі національного телемарафону в четвер, 19 січня.

За її словами, після трагедії частину постраждалих госпіталізували до лікарні Броварів, а частину перевели до Київського опікового центру.

«Вони найважчі та найскладніші, але ніхто з них не перебуває ні в критичному, ні в загрозливому стані. Вони отримують повноцінне лікування, визначене протоколом. Ми готуємо шість пацієнтів із опікового центру – це діти та дорослі – для подальшого лікування за кордоном», – уточнила Микичак, яку цитує NV.

Вона не повідомила, до яких країн буде перевезено постраждалих, але зазначила, що «з першої години трагедії активно відгукнулися опікові центри Польщі, Австрії, Чехії та США».

Голова Київської обласної військової адміністрації Дмитро Кулеба уточнив, що у лікарнях залишаються 16 людей, які постраждали внаслідок аварії гвинтокрила у Броварах. Шість із них – діти.

Вертоліт, на якому перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ, впав на дитячий садок у Броварах Київської області вранці в середу, 18 січня. Загалом внаслідок аварії загинули 14 людей, в тому числі одна дитина. Також в авіакатастрофі загинуло керівництво МВС, включно з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.