Сили оборони атакували командні пункти росіян

Сили оборони завдали успішних ударів по трьох командних пунктах росіян. Про це у суботу, 5 жовтня, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

«Днями, завдано успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії Збройних сил Росії», – йдеться у повідомленні.

Наразі наслідки атаки уточнюють. Зазначається, що ударів завдали підрозділи Повітряних сил разом з ракетними військами та артилеристами Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Для ураження українські військові застосували ракети Storm Shadow та реактивні снаряди GMLRS.

Зазначимо, що за кілька годин до повідомлення Генштабу ЗСУ у мережі з’явилося відео, на якому ймовірно знята атака на російських військових в Авдіївці Донецької області. При цьому для ілюстрації повідомлення про ураження командних пунтів росіян Генштаб ЗСУ використав скріншот з цього відео.

Нагадаємо, в ніч на 29 вересня Сили оборони завдали ударів по арсеналу зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів у Волгоградській області Росії. Зокрема, на складі зберігали ракети іранського виробництва. Внаслідок атаки спалахнула пожежа та детонація боєприпасів.