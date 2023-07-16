ЗСУ закріпились у північній частині села

Збройні сили України продовжують просуватися вперед на Донеччині, зокрема на Вугледарському напрямку. Силам оборони вдалося зайняти частину села Старомайорське, яке поблизу нещодавно деокупованої Макарівки, повідомили у прес-службі Генштабу ЗСУ у неділю, 16 липня.

Росіяни втратили частину своїх позицій у Старомайорському, яке розташоване за 30 км від Вугледару. Вони намагалися відбити частину села назад, проте не досягли успіхів.

«У північній частині Старомайорського Донецької області сили противника зробили невдалу спробу відновити втрачену позицію. Наносили авіаудари по Времівському, Благодатному та Макарівському районах Донецької області», – повідомили у прес-службі Генерального штабу.

Ситуація поблизу Старомайорського / Фото DeepStateMap

Окрім того, прес-служба Генштабу також повідомила про успіхи на Бахмутському напрямку, де ЗСУ відбили всі атаки росіян. Про просування Сил оборони поблизу Бахмута повідомила і заступниця міністра оборони Ганна Маляр, яка підтвердила просування на південному фланзі поблизу міста.

Станом на 16 липня ЗСУ успішно просунулися на понад кілометр на Бердянському напрямку, повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Просування відбуваються углиб оборони противника на певній лінії фронту, зазначив речник.