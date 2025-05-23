Андрій Гмирін перебуває у розшуку НАБУ з квітня 2023 року

Сім’я співорганізатора афери на 10 млрд грн у Фонді державного майна Андрія Гмиріна у 2021-2023 роках купила у Дубаї нерухомість на понад 14 млн доларів. Про це йдеться в розслідуванні «Схем» (проєкт «Радіо Свобода»).

Журналісти з’ясували, що родичі Андрія Гмиріна, якого понад два роки розшукує НАБУ, почали скуповувати майно в ОАЕ одразу після припинення діяльності «злочинної організації, яка заволоділа коштами» підконтрольних ФДМУ підприємств «Одеського припортового заводу» (ОПЗ) та «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» (ОГХК). Гмирін, за даними слідства, був її очільником разом з тодішнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком.

За даними «Схем», швагер Андрія Гмиріна Володимир Колот в один день – 10 листопада 2021 року – інвестував майже 7,3 млн доларів в дев’ять елітних квартир в ОАЕ. Загальна площа придбаного майна становила понад 910 м2.

Колот також фігурує у справі НАБУ як співвласник компанії, яка, ймовірно, заробила надприбутки від «співпраці» з ОПЗ, нагадують журналісти.

НАБУ розшукує Андрія Гмиріна та Володимира Колота з квітня 2023 року

Схеми також з’ясували, що у день купівлі Колот перебував в Україні. Водночас у той період в ОАЕ був сам Гмирін з сім’єю.

«Згодом, вже під час повномасштабного вторгнення – з липня 2022 року по жовтень 2023 року – усі ці об’єкти нерухомості були продані. Інвестовані гроші повернулись з прибутком: відповідно до транзакцій, загальна сума продажу склала майже 9 млн доларів», – ідеться в матеріалі.

Сам Андрій Гмирін у березні 2023 року купив квартиру (111 м2) у ЖК Grande за 1,3 млн доларів, яку згодом продав.

Дружина фігуранта розслідування Анастасія Гмиріна у 2022 році придбала апартаменти (майже 500 м2) в ЖК Il Primo за 5,5 млн доларів. Будівництво цього комплексу завершилось у 2023 році. За даними «Схем», згадані апартаменти нині записані на тещу Гмиріна – Тетяну Орлову.

Сама Анастасія Гмиріна може винаймати квартиру в люксовому комплексі La Vie, що розташований за кілька кілометрів від нерухомості її матері.

«Схеми» відзначають, що більшість квартир Гмиріних в Дубаї вже продані, але досі у власності родичів експосадовця є апартаменти вартістю 5,5 млн доларів, а також квартира та офіс в оренді до 2025-2026 років, що може свідчити про те, що вони, ймовірно, нині мешкають в ОАЕ.

«У коментарі пресслужба Гмиріна зазначила, що дії родини у сфері нерухомості “відповідають чинному законодавству”, а згадана справа НАБУ “є замовною та має характер правового свавілля й беззаконня”. Адвокат родича Гмиріна Володимира Колота, який також фігурує у справі НАБУ, побачив у висунутих правоохоронцями обвинуваченнях “ознаки політично мотивованих дій”, а стосовно його майна у Дубаї зазначив, що джерела коштів для таких інвестицій “є законними й прозорими”», – додають розслідувачі.

У чому підозрюють Андрія Гмиріна

За даними НАБУ, у 2020-2021 роках Андрій Гмирін разом з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком організували схему на державних підприємствах, які були підконтрольні ФДМУ.

За версією слідства, Гмирін та Сенниченко сприяли призначенню на керівні посади державних підприємств – Одеського припортового заводу та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, підконтрольних їм людей. Причетні до злочинної схеми директори підприємств підписали контракти із підконтрольними фірмами, які належать до орбіти Сенниченка і його команди. Продукція з державних підприємств продавалася цим фірмам за заниженими цінами, а далі перепродавалася з націнкою.

До схеми, окрім Сенниченка та Гмиріна, який працював на посаді радника голови ФДМУ до 2017 року, можуть бути причетні ще 10 людей. Відомо, що вісім учасників незаконно перетнули кордон та перебувають у розшуку, включно з Дмитром Сенниченком та Андрієм Гмиріним.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Bihus.Info опублікувало розслідування про бізнес та елітне майно Андрія Гмиріна за кордоном.