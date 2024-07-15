У різних районах Львова 14-15 липня виникли пожежі через влучання блискавок

У вівторок, 16 липня, на Львівщині буде спекотна погода, а також можливі грози з градом та шквальний вітер. Про це інформують синоптики львівського регіонального гідрометцентру.

Як вказано у повідомленні синоптиків, 16 липня у Львівській області буде хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 16-21°С, вдень 29-34°С тепла.

Погода у Львові також буде спекотною: температура вночі 18-20°С, вдень 30-32°С тепла. Протягом 16 липня у місті можливі грози та град, вдень пориви вітру можуть сягнути шквалу 15-20 м/с.

Нагадаємо, що із неділі на понеділок, 14-15 липня, на Львівщині були сильні грози, через що низка населених пунктів були знеструмлені, а у різних районах Львова виникли пожежі через влучання блискавок.