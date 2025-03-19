Ігор Фріс обраний у Верховну Раду від партії «Слуга народу»

Народний депутат України від «Слуги народу» Ігор Фріс опублікував декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Ігор Фріс задекларував 796 тис. грн зарплати у ВРУ, 73 тис. грн пенсії та 24 тис. грн – за викладання у Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника. На банківських рахунках нардепа розміщено понад 930 тис. грн, ще 260 тис. доларів він тримає готівкою. Також Ігор Фріс задекларував годинники Hublot і Franck Muller.

Живе нардеп у готелі в Києві та користується Volvo XC60 2021 року випуску своєї доньки Еліни Фріс, вартістю понад 1,6 млн грн.

Дружина народного депутата Наталія Фріс задекларувала понад 613 тис. грн доходу від підприємницької діяльності та 402 тис. грн від продажу рухомого майна. На банківських рахунках у неї понад 33 тис. грн, ще 35 тис. доларів дружина нардепа тримає готівкою. У власності Наталії Фріс хетчбек Hyundai i10, вартістю 183,3 тис. грн.

Додамо, що народний депутат Ігор Фріс, обраний у Верховну Раду від партії «Слуга народу», є членом комітету з питань правової політики. У 2021 році він був автором поправки до закону про повернення ув’язнення за брехню в деклараціях. Поправка робила неможливим покарання за брехню щодо майна родичів.

У 2022 році Ігор Фріс виступив проти перейменування вулиці імені Академіка Сахарова на вулицю Української перемоги в Івано-Франківську. Також він є співавтором поправки до законопроєкту, яка передбачає повернення куріння сигарет на робочих місцях в приміщеннях, в тому числі в закладах ресторанного господарства.