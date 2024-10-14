Джо Байден заявив, що США готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати готові розпочати переговори з Росією, Китаєм та КНДР для зниження ядерної загрози. Про це Байден заявив, вітаючи лауреатів Нобелівської премії миру. Відповідний текст опублікували на сайті Білого дому 13 жовтня.

«Від імені Сполучених Штатів я вітаю їх (лауреатів – ред.) з присудженням Нобелівської премії миру за їхню історичну роботу, спрямовану на те, щоб ядерна зброя ніколи більше не була застосована», – сказав глава Білого дому.

Джо Байден також заявив, що Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов щодо зменшення ядерної загрози. За його словами, зменшення ядерної загрози важливе не всупереч небезпекам сучасного світу, а саме через них.

«Ці ядерні ризики підривають норми й домовленості, над якими ми колективно працювали, і йдуть всупереч з життєво важливою роботою сьогоднішніх Нобелівських лауреатів», – зазначив Байден.

Зауважимо, що в понеділок, 14 жовтня, НАТО розпочинає щорічні стратегічні навчання «Steadfast Noon» з ядерного стримування. Участь у навчаннях візьмуть понад дві тисячі військовослужбовців із 13 країн та 60 літаків (зокрема і носії ядерної зброї, бомбардувальники B-52, винищувачі F-16 та F-35, літаки-заправники та літаки дальнього радіолокаційного виявлення). Маневри триватимуть два тижні на території Великої Британії, Північного моря, Бельгії та Нідерландів. Одним із завдань є демонстрація можливості застосування тактичного ядерного озброєння США з літаків неядерних держав Альянсу (Бельгія, Німеччина, Італія, Нідерланди та Туреччина).

Як повідомляв ZAXID.NET, цьогорічну Нобелівську премію миру присудили японській організації Nihon Hidankyo, яка об'єднує тих, хто вижив після бомбардування Хіросіми й Нагасакі. Nihon Hidankyo отримала премію за зусилля, спрямовані на створення світу, вільного від ядерної зброї.