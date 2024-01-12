Сполучені Штати Америки мають намір підписати з Україною безпековий договір, який повинен встановити безпекові зобов’язання з боку Вашингтону перед Києвом. Про це розповіла посол США в Україні Бріджит Брінк коментуючи сьогоднішнє укладення відповідного договору між Україною і Великою Британією, інформує «Європейська правда».

За словами амбасадорки, досягнення також домовленості є завданням, яке визначив президент США Джозеф Байден.

«Як сказав президент Байден, ми прагнемо допомогти Україні захиститися та стримати майбутню агресію... Ми вже почали двосторонні консультації з вашим урядом, з Офісом Президента, з урядовими установами, і ми обговорюємо з ними те, якими можуть бути безпекові зобов’язання з нашого боку. Наразі було два раунди, і переговори продовжаться, адміністрація Байдена прагне цієї домовленості», – заявила Брінк.

Вона також додала, що США виступають за вступ України до НАТО, а безпекова угода має на меті створити своєрідний «міст» для гарантування безпеки, допоки це членство не стало реальністю. Брінк згадала про анонсовану раніше країнами «Великої сімки» (G7) підтримку безпекових гарантій, як двосторонніх, так і багатосторонніх.

Нагадаємо, що Декларацію про підтримку України було ухвалено на полях саміту НАТО у Вільнюсі, що проходив 11-12 липня 2023 року. У ній йшлося про те, що кожна з країн-членів G7 працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.