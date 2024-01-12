Міністерство оборони США заявило, що наразі немає достовірних доказів потрапляння американської зброї з України не в ті руки. Таким чином, речник Пентагону Патрік Райдер прокоментував звіт генерального інспектора стосовно «проблем із обліком військової допомоги Україні», повідомляє «Європейська правда».

«На сьогодні немає жодних достовірних доказів потрапляння не в ті руки передової конвенційної зброї, яку США передали Україні», – сказав Райдер.

Натомість, додав представник Міноборони США, «бачимо, як Росія постійно намагається поширювати дезінформацію про зворотнє».

«Але факт полягає в тому, що ми спостерігали за тим, як українці використовують ці спроможності на полі бою. Ми бачимо, що вони використовують їх ефективно», – додав Райдер.

Звіт генерального інспектора Міністерства оборони США, опублікований раніше, виявив, що відомство не змогло оперативно або повною мірою прозвітувати про майже 40 тис. одиниць зброї, які призначались для допомоги Україні, починаючи з 2014 року.

Цей обсяг становить приблизно 2% від загальної суми в 50 мільярдів доларів військової допомоги, яку Україна отримала від США.