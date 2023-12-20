Сполучені Штати Америки пропонують країнам G7 передати Україні заморожені активи РФ як своєрідний «аванс» компенсації, яку Росія зрештою, на думку США, повинна буде виплатити згідно з міжнародним правом. Про це пише видання Financial Times, посилаючись на документ, який США запропонує до розгляду G7.

У документі конфіскацію активів РФ називають «контрзаходом», який дозволений міжнародним правом і має «спонукати Росію припинити свою агресію». На думку представників влади США, такий крок буде «легітимною відповіддю на незаконне вторгнення Росії в Україну». Конфісковані активи можуть бути виділені Україні траншами через Світовий банк або Європейський банк реконструкції та розвитку. У документів це описано як «аванс» на компенсацію Україні, яку РФ «врешті повинна буде виплатити».

Проте FT пише, що ідея конфіскації російських активів «юридично обтяжена», оскільки активи центробанку РФ захищені міжнародним звичаєвим правом, і подібна конфіскація матиме серйозні наслідки для фінансової системи. Своєю чергою, прихильники такого рішення запевняють, що в цьому випадку конфіскація російських коштів може бути виправдана за міжнародним правом як справедливий засіб для підштовхування Росії до компенсації Україні збитків, завданих війною.

Минулого року в країнах G7, ЄС та Австралії заморозили близько 260 млрд євро активів центрального банку РФ. Основна частина цієї суми зберігається в ЄС, включно з готівкою та державними облігаціями. Для порівняння, США заморозили лише невелику кількість російських державних активів – близько 5 млрд доларів.