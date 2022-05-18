Адміністрація Байдена має намір повністю заблокувати спроможності Росії здійснювати виплати власникам облігацій зі США. Про це пише Bloomberg.

Поки що Росії вдавалося здійснювати виплати кредиторам, уникаючи санкцій, які закрили безліч шляхів для фінансових дій.

Нове обмеження призведе до подальшого спустошення казни країни-агресорки та перенаправить ресурси, які інакше були б витрачені на зброю у війні проти України.

Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США припинить дію раніше введеного тимчасового звільнення в цій справі вже 25 травня. Своїм рішенням Штати вирішили зберегти фінансовий тиск на Москву.

Нагадаємо, що зовнішній борг РФ та її компаній сягає 150 млрд доларів. При цьому виплатити їх для країни проблематично – Західні санкції заморозили 350 млрд доларів її золотовалютних резервів, що становить близько 60% їхнього обсягу.

Росія вже була на межі дефолту 16 березня, коли країна мала здійснити виплату за купоном у доларах. Хоча багато факторів вказувлаи на дефолт країни у цей день, РФ все ж змогла провести валютні виплати завдяки винятку з санкцій США, який діяв до 25 травня.