Володимира Доманського підозрюють у шахрайстві та вимаганні хабаря від підприємця

Печерський районний суд Києва арештував частку у статутному капіталі компанії депутата Львівської обласної ради від «Європейської солідарності» Володимира Доманського та вилучені під час обшуків 23 тис. доларів. На відповідні ухвали суду звернув увагу сайт NGL.media. Колишнього селищного голову Брюховичів підозрюють в отриманні хабаря.

Зазначається, що Володимиру Доманському належить 80% у ТзОВ «Нінель», що займається продажем мʼяса. Окрім цієї частки у компанії, суд наклав арешт на 23 тис. доларів, які вилучили слідчі під час обшуків у його будинку в Брюховичах, власницею якого є його дружина. Під час обшуків також вилучили 197 документів, відеореєстратор, мобільний телефон, 600 доларів готівки, договір завдатку на 100 тис. доларів та розписку на отримання 2 тис. доларів завдатку.

24 грудня 2024 року Державне бюро розслідувань повідомило про затримання Володимира Доманського та його спільника – заступника мера Яворова Віталія Денегу. За версією слідчих, посадовці вимагали 25 тис. доларів та 190 тис. грн хабаря від підприємця за перемогу у тендері. Коли бізнесмен самостійно отримав підряд, вони почали вимагати в нього частину прибутку.

Під час затримання Володимир Доманський та Віталій Денега намагалися змити хабар в унітаз. ДБР повідомили їм про підозри у шахрайстві за попередньою змовою в особливо великих розмірах. Суд обрав Володимиру Доманському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а Віталія Денегу відсторонив від посади заступника мера Яворова та відправив під арешт із можливістю сплатити 908 тис. грн застави.

У матеріалах справи фігурують документи, що стосуються тендеру на капітальний ремонт огорожі та тротуару по вулиці Львівська, 29 у Яворові, який відбувся у червні 2023 року. Тоді на аукціоні перемогло ТзОВ «Сапфір Інвест Плюс», що погодилось виконати роботи за 9,5 млн грн. У 2024 році КП Яворівської міської ради «Житлокомунсервіс» перепідписало угоду з підрядником через коригування проєкту, за яким вартість робіт зросла до понад 12 млн грн.