Суд продовжив термін тримання під вартою чоловікові, що захопив заручників в «Укрпошті»

Харків'янин Володимир Безух, який напередодні Нового року захопив у заручники дев'ятьох людей у приміщенні «Укрпошти», залишатиметься під вартою. Суд продовжив йому запобіжний захід ще на 60 діб, повідомив у п’ятницю, 30 березня, «5 канал».

Під час слухання підсудний заявив, що готувався до злочину майже рік. Він повідомив, що спланував усі деталі, а коли йшов реалізовувати свій план, навіть прихопив капці для слідчого ізолятора.

Зі слів прокурорів, судово-психіатрична експертиза показала, що під час скоєння злочину Безух був при здоровому глузді, тож тепер може постати перед правосуддям.

«Він абсолютно в здоровому глузді, осудний. На час скоєння злочинів, що йому інкримінуються, відповідав за свої дії, міг ними керувати. Заходів примусового медичного характеру, психологічного, не потребує», – сказав прокурор відділу прокуратури Харківської області Максим Мозговий.

А ось мати обвинуваченого стверджує, що її син потребує медичної допомоги.

«Я не лікар, але в нього з дитинства захворювання. В нього агресивність, злість. Він може заперечувати й кинути щось, розбити. Це захворювання, через яке він і в школі не вчився», – розповіла на суді мати підсудного Марія Безух.

Сам Володимир Безух свої дії прокоментував так: «Це була піар-акція, і міліція про все це знала. Вибуховий пристрій був виготовлений для того, аби мене не вбили».

Нагадаємо, 30 грудня 2017 року Володимир Безух захопив заручників у будівлі відділення «Укрпошти». На той час в установі перебувало дев'ятеро людей, серед них – і діти. Чоловік погрожував вибухівкою та не висував жодних чітких умов. Затримали його того самого дня, жоден з заручників не постраждав. Уже на суді, під час обрання запобіжного заходу, Володимир Безух розповів, що захоплення планував, та ні про що не шкодує. Суд йому призначив психіатричну експертизу.