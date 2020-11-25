Дрогобицький міськрайонний суд визнав винною 31-річну членкиню ДВК, яка на виборах 25 жовтня видала мешканці бюлетені для двох виборців — для неї і її чоловіка. Їй призначили покарання — позбавлення волі з іспитовим терміном, а також заборонили займати певні посади.

«25 жовтня у с.Летня (Дрогобицький район) 31-річна член дільничної виборчої комісії під час проведення місцевих виборів незаконно надала своїй 44-річній односельчанці виборчі бюлетені для голосування, які були призначені іншій особі. Таким чином, жінка змогла проголосувати і за себе, і за свого чоловіка, який на той момент перебував удома», — повідомили у прес-службі Львівської обласної прокуратури.

13 листопада прокурори подали до суду справу з обвинуваченням у неправомірній видачі виборчого бюлетеня особі, яка не мала права його отримувати (ч.3 ст.158-1 ККУ).

Дрогобицький міськрайонний суд визнав обвинувачену винною та призначив їй покарання – позбавлення волі на 5 років з іспитовим строком 1 рік та позбавленням права обіймати певні посади, пов’язаною з участю у роботі виборчої комісії, на 5 років.

У прес-службі прокуратури уточнили ZAXID.NET, що заборона обіймати певні посади пов'язана з участю у виборах. На основній роботі членкиня ДВК перебуває у декретній відпустці. Також там додали, що обвинувальний акт щодо іншої учасниці – жінки, яка отримала бюлетені, вже скерували до суду. Їй теж загрожує кримінальна відповідальність.